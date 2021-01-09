Serdar Denktaş'tan öneri

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bir dizi öneride bulundu.

Öncelikle Güney ve Kuzey Kıbrıs’ın Koronavirüse ile ortak bir şekilde ‘eşzamanlı’ olarak mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Denktaş, eşzamanlı kapanma kararıyla birlikte vatandaş olsun olmasın herkese katkı sağlanması gerektiğini ifade etti.

‘Normale dönüşün’ de eşzamanlı olması gerektiğine vurgu yapan Denktaş, virüsü sıfırladıktan sonra karşılıklı geçişlerin açılması gerektiğini söyledi.

“60 YAŞ ÜSTÜ TURİSTLERE ‘VİRÜSSÜZ KIBRIS’ PAZARLANMALI”

Seyahat acenteleriyle anlaşarak 60 yaş üstü turistler için ‘virüssüz Kıbrıs’ sloganıyla 21 gün karantina şartı ile bir yıllığına reklamlar yapılması gerektiğine işaret eden Serdar Denktaş, ‘planlılık’ vurgusu yaparak öğrencilere de yine karantina zorunluluğu ile ‘yüz yüze eğitim’ için teşviklendirilmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bir TV programında Güney ve Kuzey Kıbrıs'ın corona virüs ile ortak mücadele başlatmasını önermiştim. Ortaklaşa hareketi beceremediğimize göre birlikte hareket etmeyi başarmalıyız. Güney ile eşzamanlı kapanmalı ve bu süre içinde vatandaş olup olmamasına bakılmaksızın her haneye maddi katkı sağlamalıyız.

Devlet alacakları, harçlar, kiralar, mevduat ve kredi faizleri bu süre içinde dondurulmalıdır.

Adanın tümünde virüs sıfırlandıktan sonra karşılıklı geçişler adada yaşayan herkese açılmalı yeni normale adanın her iki tarafında geçilmelidir.

Seyahat acenteleri teşviklendirilerek “virus free Kıbrıs" 60 yaş üstü turistlere 21 gün karantina şartı ile bir yıl süreli pazarlamaya gidilmelidir.

Planlı bir şekilde yine karantina zorunlu üniversite öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı pazarlanmalıdır.

Ancak bu şekilde yeni normale geçiş sağlanabilecektir... Bu konuda adanın tümünde sıfırlanma başarılamazsa tüm Kıbrıs için çok zor günler kaçınılmaz olacaktır.”