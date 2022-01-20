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Serdar Denktaş'tan hakkında çıkan iddialara yanıt!

Serdar Denktaş bir haber sitesinde hakkında çıkan asılsız iddialara sosyal medyadan cevabını verdi..

20 Ocak 2022 Perşembe 14:40
Serdar Denktaş'tan hakkında çıkan iddialara yanıt!

Serdar Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

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“Seçimler nedeniyle kapımı çalıp ne düşündüğümü soranlar var. Birde Facebook soruyor sürekli ne düşündüğümü. Bir haber sitesinde hakkımda çıkarılan PARALI haberlerin beni üzdüğünü düşünüyorum. Bu haberleri kimlerin tezgahladığını bilmek üzüyor beni. 22 yıl başkanlık yaptığım parti elemanları gelip danışırsa düşüncemi aktarırım. Birine veya birşeye müdahale etmek istesem sahada olurum.kaldı ki ne demek “parti başkanına yakın olan”adaylar? 49 adayın tümü “Başkana yakın” hissetmiyorsa kendini o zaman sorun yaşanır. BENİ DÜRTMEYİN. SESSİZLİĞİMİ ZAAFİYET SANMAYIN.Tüm adaylara başarılar dilerim.”

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