Serdar Denktaş: “Polis eğitim sistemi gözden geçirilmeli"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, polis eğitim sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve polisin uyarıcı davranması gerektiğini vurguladı.

Denktaş, Ercan Polis Karakolunda yaşanan darp olayı ile ilgili açıklama yaptı ve böyle bir müdahalenin toplumun iç huzurunu kaçıracak nitelikte olduğunu belirtti.Bu tarz darp olaylarının genel olarak ele alınması gerektiğini kaydeden Denktaş, “Polisimizin de insan olduğunu ve bazı hallerde uygun olmayan davranışlarda bulunmasını anlamayanlardan değilim. Ancak esas mesele polisimizin ceza vermek üzere eğitilmiş olmalarıdır. Törenlere katılan, nokta nöbeti yapan, geri hizmetlerde çalışan değil, halkımızı uyararak yanlış yapmaktan alıkoyan, vatandaşın saygısını kazandığı için uyarılarına kulak verdiğimiz bir polis örgütü istiyoruz” dedi.