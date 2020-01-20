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Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla konuşup karar vereceğim”

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, partisinin Girne’de düzenlenen 27’nci yıl balosunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla konuşup karar vereceğim”

DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, partisinin Girne’de düzenlenen 27’nci yıl balosunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2020 Pazartesi 08:08
Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla konuşup karar vereceğim”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik; “Ne adayım, ne değilim. Önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklayan arkadaşlarla konuşup, ülkemiz için en iyi ne ise o yönde bir karar vereceğim” dedi.

Denktaş, “Bazı adaylar o makama kişisel hırsları nedeniyle gelebilmek için yanıp tutuşabilirler. Ben böyle değilim. Benim adaylığımın etkileri ne olur? Ben kazanamazsam başka kimleri kaybettirir, kimlerin kazanmasına neden olabilirim sorusu da aklımdan hiç çıkmış değil” ifadelerini kullandı.

DP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, DP Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, partisinin Girne’de düzenlenen 27’nci yıl balosunda yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, “Ben olaya sadece kazanmak veya kaybetmek penceresinden bakmıyorum” diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini belirtti.

Gecede ilk konuşmayı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu yaptı. Ardından kürsüye çıkan Serdar Denktaş’ın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı.

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“O DEV LİDERİN OĞLUYUM… KARAR VERİRKEN HASSAS DAVRANMAMI MAZUR GÖRÜN”

Denktaş, şunları söyledi:

“Ben bu devleti kuran adamın evinde doğdum. Doğdum doğalı devam eden Kıbrıs müzakerelerini başlatan, yürüten, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm kazanımların altında imzası olan o dev liderin oğluyum. Benim karar verirken hassas davranmamı mazur görün.

“KKTC’Yİ VATAN TÜRKİYE’Yİ ANAVATAN GÖREN DÜŞÜNCENİN CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GELMESİNİ İSTİYORUM”

Bu ülkeyi seven, devletini yaşatmak isteyen, halkının güvenliğini, var oluşunu öncelik olarak gören, egemenliğine sahip çıkan, eşitliğinden taviz vermeyecek, KKTC’yi vatan, Türkiye’yi anavatan gören düşüncenin Cumhurbaşkanlığı’na gelmesini istiyorum.

Ben bu ülke demokrasisini daha da demokratik yapmak isteyen, fırsat eşitliğinin sonuna kadar savunuculuğunu yapacak, insan hakları ve özgürlüklerimizi daha da ileri taşıyacak düşüncenin o makama layık olduğunu düşünüyorum.”

Son Güncelleme: 20.01.2020 11:32
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaşın Cumhurbaşkanı Adaylığı
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