Serdar Denktaş, Limasol’u ziyaret etti

Ziyaretlerde söz alan Limasol’daki Kıbrıslı Türk toplumunun önde gelen isimlerinden Ayhan Mehmet, geçmişe göre daha iyi durumda bulunduklarını anlatırken, Kıbrıslı Türk yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Uzun zamandır Kıbrıslı Türk siyasilerin kendileriyle herhangi bir temasta bulunmadığını anlatan Mehmet “Burada yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu, Kıbrıslı Türk siyasetçiler tarafından adeta unutulmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Bu olumsuzluk içinde bir tek Serdar Denktaş’ı ayrı tuttuğunu belirten Mehmet “Serdar Bey geçmişte de şimdi de bizim çağrılarımıza kulak veren bir siyasetçimiz olmuştur. 2010 yılında Köprülü Camii ile kentteki şehitliğimizin durumunu kendisine ilettiğimizde yine buraya gelmiş ve sorunlarımızın giderilmesinde öncü olmuştu. O zaman da şimdi olduğu gibi imam sorunumuz vardı, Serdar Bey bize söz verip hemen imam gelmesini sağlamıştı. Yine girişimde bulunarak şehitliğimizin düzenlenmesini de sağladı. Şimdi de çağrılarımıza kulak veren tek Kıbrıslı Türk siyasetçi oldu. Kendisine bu bağlamda Limasollular adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Geçmişteki duruma göre daha iyi bir yerde olduklarını anlatan Ayhan Mehmet “33 yıl önce buraya geldiğimde kentteki toplumumuzun durumu iyi değildi. Şimdilerde daha iyi olduğunu söylemek lazım ama bu sorunlarımız yok demek değil. Kıbrıslı Rum yetkililer bizlerle daha düzeyli bir ilişki kuruyorlar ama Kıbrıslı Türk siyasetçilerimizin soğukluğu bizi üzüyor” diye konuştu.

Kentte bulunan ve Limasol’un simgelerinden olan Köprülü Camii’nin bir Türk imama ihtiyacı olduğunu anlatan Mehmet “Camii bir ara Arapların akınına uğradı. Onların dini anlayışıyla bizim anlayışımız farklıdır. Bizim camileri kullanma biçimimizle onların kullanma amaçları farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla biz kendi camimizde kendi kültürümüzü de yaşatmak amacındayız. Bunun için de Türk bir imam olmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda Vakıflar’dan yardım istedik ancak geri dönüş alamadık. Şimdilerde geçici olarak kendi imkânlarımızla bir Türk imam getirdik ancak o da yakında ayrılıp ülkesine dönecek. Kendi imkânlarımızla da bir yere kadar bu işleri karşılayabiliriz bu yüzden de yardım talep ediyoruz” dedi.

Ayhan Mehmet “bir diğer sorunumuz da kentte bulunan Müslüman mezarlıklarında yer kalmamasıdır. Maalesef ölülerimizi üst üste gömmek zorunda kalmaya başladık. Bu olmaması gereken bir şeydir ancak artan Müslüman nüfus, Rum yetkililerin ilgisizliği bizi zor durumda bırakmaktadır. Kentte yaklaşık 850 kişilik bir nüfusumuz var. Dolayısıyla mezarlık konusunda Kıbrıslı Türk yetkililerin girişim yapmasını diliyoruz” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Serdar Denktaş da Limasol’da bulunmaktan son derece mutluluk duyduğunu ifade etti. Kentte yaşayan Kıbrıslı Türk toplumunun gözden uzak olduğu için ‘gönülden de uzak’ olmaması gerektiğinin altını çizen Denktaş “Bu ziyaretimin amacı sizlerin sesini adanın kuzeyinde duyurmaktır. Kuzeyde yaşayan binlerce Limasollu vatandaşımız vardır. Sizler o vatandaşlarımızın mirasını onlar adına burada koruyorsunuz. Bu bağlamda bir sürü de Limasollu siyasetçimiz vardır. Umarım anlattığınız sorunlarla ilgili sesinizi duyarlar” dedi.

Aktif siyaset içinde bulunduğu dönemde sadece ada içindeki değil, ada dışındaki Kıbrıslı Türklerin de sorunlarıyla yakından ilgilendiğini hatırlatan Denktaş “Benim hakkımda ettiğiniz güzel sözler için teşekkür ediyorum. Zaten bir siyasetçinin en büyük ödülü halka hizmetle anılmaktır. Bu bağlamda bunları duymak benim için onudur. Ancak bir yandan da benim çözülmesinde ön ayak olduğum sorunların bir müddet sonra tekrar nüksetmesinden üzüntü duyduğumu söylemem lazım” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk siyasetinin kentteki Kıbrıslı Türk toplumunun sorunlarının giderilmesiyle ilgili girişim yapması gerektiğinin altını çizen Denktaş “Benim önerim, Dişileri Bakanlığımız bünyesinde güneyde yaşayan Kıbrıslı Türklere yönelik en az üç kişilik bir birim oluşturularak güneyde yoğun olarak yaşadıkları bölgelere rutin ziyaretler yaparak sorunlarının çözülmesine yardımcı olmalarıdır. Güneyde yaşamak durumunda olan Kıbrıslı Türkler de bizim vatandaşımızdır. Onlara farklı gözle bakmamız halinde birkaç nesil sonra eriyerek kaybolduklarını da göreceğiz. Aynı sorun yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için de geçerlidir. Yıllardır konuşulan Dış Türkler masasını da bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır. Limasol yüzyıllar boyunca Türklerin elinde kalmış, bizim toplumumuz için simgesel bir kenttir. Burada yaşayan Kıbrıslı Türkler bu büyük mirasın bekçisidirler. Buradan çağrı yapıyorum. Tez zamanda kentte bulunan kardeşlerimizin sorunlarını çözmek için girişim yapsınlar” dedi.

Denktaş ilerleyen günlerde güneyde bulunan siyasi partilere ziyaretler başlatacağını belirterek, o ziyaretlerinde de bu konuları Kıbrıslı Rum siyasilerin gündemine getireceğini kaydetti.