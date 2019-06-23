Serdar Denktaş: “Kıbrıslı Rumlarla ilişkilerimizi normalleşme eksenine çekmeliyiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Artık Rum tarafı ile ilişkilerimizin normalleşmeye dönmesi lazım. Sosyal ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimize iki eşit ortak olarak devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Denktaş, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya haber vermeden Rum lider Anastasiadis’le yemek yemesini de eleştirerek, “Görüşlerimiz ne kadar uymasa da halkın iradesi ile seçilmiş olan Cumhurbaşkanı’na yapılan bu saygısızlık aynı zamanda Kıbrıs Türk halkına da yapılmıştır” görüşünü savundu.

Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre, DP Güzelyurt kongresinde konuşan Serdar Denktaş, geçmiş hükümet icraatları, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilgili konulara değindi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a yıllarca “Mr. No” denildiğini ancak özellikle Annan Planı’nın Rumlar tarafından reddinden ve son Crans Montana sürecinden sonra asıl yapıcı olamayan tarafın Rum Yönetimi olduğunun açığa çıktığını söyleyen Serdar Denktaş, şunları kaydetti:

“Yıllarca federasyon, konfederasyon görüşüldü. Annan Planı, 11 Şubat Belgesi, Crans Montana ve diğer bütün girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Bu saatten sonra artık Rum tarafı ile ilişkilerimizin normalleşmeye dönmesi lazım. Sosyal ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimize iki eşit ortak olarak devam etmemiz gerekiyor.”

Avrupa Birliği içinde iki devletli çözümün ve kapalı Maraş bölgesinin konuşulduğu bu günlerde Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya haber vermeden Anastasiadis’le yemek yemesini de eleştiren Denktaş, “Görüşlerimiz ne kadar uymasa da halkın iradesi ile seçilmiş olan Cumhurbaşkanı’na yapılan bu saygısızlık aynı zamanda Kıbrıs Türk halkına da yapılmıştır” dedi.

Ayrıca kapalı Maraş konusu ile ilgili 18 Temmuz 2017’de Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı’na ve Meclis’e rapor sunduğunu, bu bölgenin Türk tarafınca kontrollü yerleşime açılması gerektiğini belirten Denktaş, atılan adımın doğru olduğunu fakat Cumhurbaşkanı’nın haberdar edilmemesinin doğru olmadığını kaydetti.

Hükümette olduğu dönemde yaptığı icraatlardan bahseden Serdar Denktaş hakkında yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Türkiye’den 2018 Ağustos’tan beri para gelmediğini ve buna rağmen savunma harcamaları dahil, hayvancının, emeklinin, devlet memurlarının paralarının tam zamanında yattığını kaydetti.

Bunu küçümseyenleri de eleştiren Denktaş, “Türkiye’den buraya para aktığı dönemlerde süt paraları 6 devreye uzatıldı, maaşlar taksit taksit ödendi ve Türkiye’ye ödenmesi gereken sağlık harcamaları bile aksadı. Bunları biz unutmadık, bu halk da unutmadı” dedi.

“Hükümet dağılmasaydı 2019 bütçesinin de denk bir şekilde tamamlanacağını” söyleyen Denktaş, Türkiye ile ilgili de söylemlerde bulundu.

Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkiyi “anne ve evlat” ilişkisine benzeten Denktaş, şunları söyledi:

“Düşününki evlendiniz gittiniz annenizin evine ve dediniz ki anne ben artık çocuklarımın geleceğini kendim kurmak istiyorum, artık sorumluluklarımın farkına varıp kendi hayatımı yaşamak istiyorum dediğinizde anneniz size küser mi ya da kızar mı? İşte Türkiye ile ilişkiler bu şekilde olmalıdır.

Biz kendi halkımızın menfaatleri için, geleceği için karar vermemiz gerektiğinde Anavatan Türkiye de tıpkı bir anne şefkatiyle bize destek çıkmalıdır.

Yavruvatan ısrarla kendi geleceğini kurmak istiyor ve halkına, demokrasisine, haklarına sahip çıkacaktır. Eğer sıkıntılara göğüs gerseydik, biraz sabretseydik 1,5 yıl sonra başımız dikleşecekti ve kendi kendimize yetecektik”.