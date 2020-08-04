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Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”

DP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, BRT’de yayınlanan Levent Kutay’ın sunduğu “Burası Önemli” adlı programa katılarak değerlendirmelerde ve önemli açıklamalarda bulundu..

04 Ağustos 2020 Salı 18:21
Serdar Denktaş: “Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum”
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

İlk olarak Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in düzenlediği basın toplantısına değinen Denktaş, yargımızın sağlıklı ve daha hızlı alışmasının hepimizin isteği olduğunu belirterek, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının anayasada kısıtlı olmasının hep bir sorun teşkil etmekte olduğunu ifade etti..

Hiçbir başka siyasi addedilebilecek bir konu koymaksızın, Meclis’ten bunu oy çokluğuyla geçirdiklerini belirten Denktaş “Anayasa’da değişmesi gereken bir çok madde var ama bu acil üçüncü ayak diye kabul ettiğimiz yargının hızlı olarak çalışması için gerekliydi..Ben de halkımıza bu konuda hassas olmalarını , adil,hızlı, sağlıklı bir yargı sistemine kavuşmak istiyorlarsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılacak olan referandumda olumlu oy kullanmaya davet ediyorum..” dedi..

Geçen seferki daha geniş kapsamlı Anayasa değişikliğinde Milletvekilleri, partiler olarak yeterli önem gösterilmediğini ve yerel seçimlerin daha ön plana çıktını vurgulayan Denktaş, bu yüzden Anayasa değişikliğinin reddolunduğunu belirtti....

Halkın istediği birçok şeyin o reddedilen Anayasa değişikliklerinin içinde olduğunu ifade eden Denktaş yine ayni duruma düşmemek için, daha hızlı, daha sağlıklı bir yargı sistemi için herkesi Anayasa değişikliğinde olumlu oy vermeye davet etti..

ÜÇ GENEL BAŞKANI’NIN ANKARA’YA ÇAĞRILMASI

Üç Genel Başkanı’nın Ankara’ya çağrılması konusuna da değinen Denktaş, sadece üç parti başkanının çağrılmasının dikkat çektiğini belirterek, “Neden çağrıldıklarını daha bilmiyoruz..Yarın geldiklerinde öğreneceğiz..Şuan yorum yapmak istemiyorum” dedi..

Bu davetten sonra adaylığını çekmesi durumunun söz konusu olmadığını, kendisinin bir karar verdiği zaman o karardan dönmeyeceğini vurguladı..

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Kendisinin adaylık kararının hükümet kurma yada bozmayla alakası olmadığını vurgulayan Denktaş, aday olacağını Bayram öncesi DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na ve bilgi vermesi gereken tüm yerlere önceden bildirdiğini vurguladı..

Dörtlü koalisyon hükümetinin dağıldığı dönemde bir partinin diğerine gel beraber bir koalisyon kuralım, seni de Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterelim dediğini ve o koalisyonun bozulduğunu ifade eden Denktaş, “Şimdi yine bir parti başka partilere benzeri bir aday gösterme metodu getirmiş..Ben birincisine zaten karşıydım Cumhurbaşkanlığı bu tür siyasi oyunlara alet edilemez diye..Şimdi benim yıllarca başkanlığını yaptığım parti bunun içinde yer alacaksa elbette buna da olumlu bakmam..” dedi

Denktaş şöyle devam etti:

“Benim adaylığıma rağmen 26’yı götürebileceklerine inanıyorlarsa koalisyon hükümeti kurulabilir..Halen dönem sonuna kadar DP Milletvekiliyim ama Cumhurbaşkanı seçilmem halinde milletvekilliğim biter..O zaman sayı 25 olur..Hükümet nasıl devam edecek? Bütçe nasıl geçirilecek? Bütçesiz bir yıla girmenin başımıza ne kadar büyük sorunlar açtığının tecrübesini 2017 yılında yaşadık..Bütçeyi geçirmek 26 ister..Tüm bunları dikkate almadan hareket etmek devletin nasıl çalıştığını bilmemektir..”

ÜÇLÜ KOALİSYON

Ruhen üçlü koalisyona nasıl baktığı sorusu üzerine Denktaş, mevcut hükümetin devam etmesi gerektiğini, yanlış da yapsalar istikrarlı bir dönem geçirilmesi gerektiğini, sık hükümet değiştirmenin  birçok yönden zaman kaybı olduğu için doğru olmadığını ifade etti..

ADAYLAR KİMİ SEÇMELİ?

“Tecrübe açısından en tecrübeli, en kıdemli ,kıbrıs sorunu ve müzakere masasıyla en tanışık, yaşça belli bir noktaya gelmiş doğduğundan beri görüşmelerin içinde, devlete bağlı, Türkiyeyle ilişkileri iyi, halkının her zaman dimdik arkasında biri “

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine halkın sağlık ve ekonomi yönünden toparlanmasına yönelik çalışmasının bu dönemde daha doğru bir hareket olacağını vurguladı..

Denktaş şöyle devam etti:

“Kimse bunu yapmıyorsa ve herkes adayım diyorsa Serdar Denktaş da 30 senelik tecrübeyi kenara itip 5 sene sonra aday olurum diyemez..Her kesimden gelen talepleri değerlendirdirerek bunun artık kaçamayacağım bir görev olduğunu gördüm..Bağımsız aday oldum çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi partisel yaklaşımın ötesindedir..İnsanlarımız seçeceği lideri tüm yönleriyle düşünerek doğru kararı verecektir..Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güvenerek aday oldum.. Tecrübemle, birikimimle, ilişkilerimle , kendi insanımıza yönelik yaklaşımımla, partizanca davranmayarak karar verdim..”

Kendisine kırgın çok partili olduğunu belirten Denktaş, “Ben partilime değil vatandaşa, haklı olanlara sahip çıktım..86’dan beri ilkleri yapan,vatandaşı barıştıran bir politika serüvenim var..İnsanıma memleketime duyduğum sevgi, bağlılık,halkımızın bunu hakettiğine olan inanç beni yürüttü..Babadan aldığım öğretiden dolayı kucaklayıcı oldum..Denktaş’ın oğlu olmak çok gurur verici ama çok zordu ama Raif’in kardeşi olmak çok daha zordu, babamla Raif’in sentezinden Serdar Denktaş yarattım..Raif’in yenilikçi yanı, babamın da sabrı..” dedi..

KIBRIS KONUSU

Siyasi serüveninde birçok sorunla karşılaştığını ama geri adım atmadığını belirten Denktaş, tek yere mahkum olmanın karşı tarafın elini güçlendireceğini ama açık fikirle ortaya çıkılırsa ve iki halkın birbirine güveneceği bir ortam yaratılırsa bunun bizi bir adım yukarı getireceğini vurguladı..

Denktaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs sorununu 5 yılda çözerim demiyorum ama bu beş yılda tek taraflı kimseye bağımlı olmadan atacağımız adımlarla, alacağımız kararlarla, devleti bugünden daha iyi bir noktaya taşıyacağım..”

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Atacağımız adımlarda, alacağımız kararlarda Türkiye ile istişarenin çok önemli olduğunu ifade eden Denktaş, Türkiye ile birlikte hareket etmenin önünü de açmak durumunda olduğumuzu, Türkiye’nin getirdiği önerileri elimizin tersiyle itmememiz gerektiğini ama Türkiye’nin de her isteği burda olacak düşüncesinde olmaması gerektiğini vurgulayarak “Ben bu ilişkileri kurabileceğimize inanıyorum” dedi..

Denktaş şöyle devam etti:

“Türkiye bizim düşmanımız değil, kötülüğümüzü isteyen bir noktada değil..Bu yüzden karşılıklı ne istediğimizi anlayabilecek bir ortam içinde olmayı başarabilmeliyiz..Bunun için de gereken ne ise o tavır ortaya konur..Türkiye idaresinin de Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duyacağına inanıyorum..Türkiyeyle olan tarihi bağımızın son yıllarda al ver bağına dönmesi çok rahatsız edici..Anadolu insanıyla Kıbrıs insanının ilişkisinin tekrar canlandırılması gerek”

ATAOĞLU DENKTAŞ’IN ADAYLIĞI KONUSUNDA KIRGIN MI?

“Fikri partinin başkanındır.Kendi yaklaşımları doğrultusunda hükümette olmak kendi açısından önemli olabilir..Benim hükümetle ilgili olmayan adaylık açıklamam, kendisine o girişimleri engellemiş olmam hissini vermiş olabilir..Bu Fikri ile benim aramda bir sorun yumağı oluşturmaz.Ben bana en çok saldıranlarla bile husumet içine giremedim, Fikriyle hiç giremem..Fikri’nin de öyle bir tavrı olamaz..”

MARONİT AÇILIMI

“Maronit açılımını bu ülkede gerçekleştiren kişiyim..Maronitlerin yeniden Kormacit’e dönmesinin önünü açan kişiyim..Maronitler kimlik ve koçan verilmesi için yaptığım girişimler o dönemin hükümet ortağı tarafından durduruldu..Çamlıbel’de ihale yoluyla lojmanlar yapıldı..Askerler oraya yerleştirilecek..Maronitlerin evlerine gelip yerleşebilmeleri için girişimlerim devam edecek..”

MARAŞ KONUSU

Maraş konusunun her Cumhurbaşkanı’na yazılı verdiği bir rapor olduğunu belirten Denktaş, Maraş’ın  BMGK kararlarına ters düşmeksizin kendi yönetimimizle açılabileceğini vurguladı..

Denktaş “Günü geldiğinde bunların daha da altı doldurularak hayata geçmesi için çalışmam devam edecek..En son bunu 2017de yazılı sunduğumda zamanı değil diyerek geçiştirdiler..sonra hükümet değişti..hükümet değiştikten 1 ay sonra maraş açılımı gündeme geldi..Arkadaşlar benim yazdığımın dışında hiçbirşey bilmiyorlar..Özellikle ubp kanadı hiç çalışmadı..Yaydıkları şey Maraş’ı açacağız ve insanlarımızı yeniden iskan edeceğiz..Böyle bir şey yapılamaz..Maraş Vakıf toprağı ama bunu bizim bilmemiz yetmez..Vakıf yasasına göre bir mülk 37 sene birinin kirasında kalmışsa artık o mülk başkasına kiralanamaz..Hak evde kalanındır, evladına mirascısına  devredebilir..Vakıflar sadece kirasını yeniler..Dolayısıyla Maraştakiler de 37 seneden fazladır orayı tuttuklarına göre Vakıf sadece bunlara yeni bir kira bedeli belirler..” dedi..

İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYIN..

https://www.kibrismanset.com/serdar-burasi-onemli-video,409.html

Son Güncelleme: 04.08.2020 18:31
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Serdar DenktaşLevent KutayBurası önemli
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