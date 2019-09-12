Serdar Denktaş KIBRIS MANŞET’e değerlendirme yaptı

Denktaş diyor ki…

Benim için DP Genel Başkanlığı artık tamamen bitmiştir!

Partinin yeni bir yüze ve değişime ihtiyacı vardır…

Yeni beyinlere!

Ve fikirlere…

Bu arada Cumhurbaşkanı adaylığı olma konusunda kafası karışık!

Olur da olmaz da, bu artık o günün şartlarına bağlı…

Çünkü eğer ittifak yoksa seçilmesi sürprizlere bağlı!

Peki ya milletvekilliği?

Parti içinde genel seçimlerde aday olup olmayacağı tartışılıyor ama…

Kendisi hala bir karar vermiş değil!

Çok büyük ihtimalle de çok yakında bunu kendi ağzından öğreneceğiz…

Dün kesin olan tek şey söyledi aslında!

Siyasette 30 yıllık tecrübe…

Bu kadar tecrübeyi çöpe atmama kararlılığı!

Manidar bir söylem olabilir ama…

Siyasetin nasıl kana karışıp bir daha çıkmadığını da göz önünde bulundurmak gerek!

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