Serdar Denktaş İrsen Küçük’ün ölümü üzerine mesaj yayımladı

“KKTC’YE VERMİŞ OLDUĞU HİZMET KIBRIS TÜRK SİYASETİNDE DAİMA VAR OLACAKTIR”

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefat etmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Serdar Denktaş mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Halkı’na uzun yıllar hizmet vermiş olan Sn. İrsen Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybettik. Kıbrıs Türk Halkı’nın başı sağ olsun. KKTC’ye vermiş olduğu hizmet Kıbrıs Türk siyasetinde daima var olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.”