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Serdar Denktaş'ın paylaşımı ders niteliğinde oldu

28 Eylül 2022 Çarşamba 12:23
Serdar Denktaş'ın paylaşımı ders niteliğinde oldu

SERDAR DENKTAŞ'IN PAYLAŞIMI DERS NİTELİĞİNDE OLDU

Ergün Yahat

Eski DP Genel başkanı eski milletvekili Serdar Denktaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşımı büyuk begeni yaninda büyük takdir topladı.

iste o paylaşımı;

Erhan Arıklı kardeşim , açıklama yaparken ucu kimlere dokunacak iyi düşün. Külliye yapımını gereksiz bulan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir imaja sahip olmasının yolunun gösterişli devlet binalarindan değil,sorunları çözülmüş,sosyal adaleti sağlanmış refah seviyesi yüksek bir halk ile mümkün olacağını savunanlardanım. Haberim olsa dünkü eylemde yer alırdım. Ne dersin? Ben de "kökü dışarda beslemeler" den birimiyim?

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