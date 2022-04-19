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Serdar Denktaş'ın imzalanan protokol açıklaması gündeme bomba gibi düştü

19 Nisan 2022 Salı 14:05
Serdar Denktaş'ın imzalanan protokol açıklaması gündeme bomba gibi düştü

SERDAR DENKTAŞ'IN İMZALANAN PROTOKOL AÇIKLAMASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ergün YAHAT

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İşte o açıklama;

UBP/DP/YDP koalisyonu özel protokolünün esas maddelerinden biri " KİMSE DİĞERİNİN İHALESİNE ENGEL OLMAYACAK "mış. Bu nedenle sadece Mağusa'nın değil,ülkenin geleceğini olumlu etkileyecek büyük ve tamamen yerel bir proje bir kenara itilerek küçük çıkarlar için çok daha küçük ihale açılabiliyor. Hayat pahalılığı ile uğraşırken kimse bu kaptıkaçtıya bakamıyor. Özelde Mağusa kaybederken ilk büyük yerel girişim dağıtılıyor..İZLEMEYE DEVAM

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