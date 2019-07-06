Serdar Denktaş'ın evi soyuldu...

Polis, Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan bir sitede, DP Genel Başkanı Denktaş’ın da evinin bulunduğu 4 villanın soyulduğunu duyurdu.

Polisin, 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirttiği olaylarda Güzel Sokak’taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar, birçok eşyayı çaldı.

Ev eşyaları yanında çalınanlar arasında TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü gibi elektronik eşyalar da bulunduğu kaydedildi..

Polisin hırsızlık olayını aydınlatmak için soruşturması sürüyor.

Kaynak: Kıbrıs Time