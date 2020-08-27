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Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:18
Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bugün saat 14.30’da ziyarette bulundu.

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Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, “Üniversitemizde bulunmanızdan dolayı  teşekür ediyorum. Uzun yıllar siyasetimize yön veren görevlerde bulunan çok değerli siyaset adamlarımızın üniversitemizde ziyaretleri bizi memnun  etmiştir. Kendileriyle yüksek öğrenim alanı  pandemi sürecindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’indeki  genel konular noktasında çok faydalı iştişare yapacağımızı umuyorum. Kendilerinin uygun gördüğü diğer  konularda  da görüş alışverişindede bulunma fırsatı yakalayacağımızı düşünüyoruz. Üniversitemizin yapmış olduğu  yeni yönetim olarak  yapmayı planladığı vizyonu hedeflerini aktarmak istiyoruz. Bunu  yapacağımız çalışmalarla ilgili ön bilgileri sunmak hedefindeyiz.  Bu pandemi süreci oldukça  yüksek öğrenim alanında sıkıntılara yol açmıştır. Öğrencilerimizin buraya ulaşımı karantina koşullarının sağlamnası gerektiği durumda  C grubu ülkeler için üniversitede yüzyüze eğitim yaparken örgün eğitim yaparken yaptığımız hazırlıklar yapacağımız hazırlıklar ve gelemeyecek olan öğrencilere uzaktan eğitim imkanlarını sunacağız. Bunları hangi koşullarda öğrenim çıktılarına ulaşma konusunda alacağımız önlemleri nasıl olacağını sayın başkana , ekibine ve değerli arkadaşlarımıza aktaracağız dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Bütün adanın ilk üniversitesi ünvanını taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Zaman ayırdığınız için teşekür ederim. Her ne kadar bir seçim dönemi olsada   aslında bu bir aynı zamandada yeni yönetimine Doğu Akdeniz Üniversite’sinin bir hayırlı olsun ziyareti şeklinde algılanmalıdır. Öğrenci yerleştirme sınavı sonuçları çıktığında adaya gelecek tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla göre bir artış gösterdiğini bende gördüm. Görebilmeli için ne yapılmalı bunu hükümetimizin  acilen ele alması lazım. Çünkü başka bir nedenle öğrencilerin gelişi düşünülmeden uçak sayısının düştüğü bir ortamda yaşıyoruz şuanda. Ne yapacaklar nasıl yapacaklar ve öğrencilerin buraya gelmesi için nasıl bir imkanlar sağlamak durumundayız ülke olarak. Bunun üzerine hemen yürünmesi gerekir.  İkinci aşaması tabi kayıt yaptırarak fiilen gelecek öğrencilerin eski ve yeni öğrencilerin yurt dışından karantina imkanları nasıl sağlanacak. Bunlar nerede karantinaya alınacak. Üniversiteler biz yaparız bu işi dedikleri doğru ama hangi binada ve nasıl olacak. Ve bunun ortaya çıkaracağı mali yük bir anlamda  nasıl karşılanacak. Devlet üniversitelerimizin tümüne ek harcama yapmak zorunda olan üniversitelerimizin tümüne nasıl bir katkı koyacak. Bütün bunları tabi ki  biraz sonra   bunları sohbet ederken kendi düşüncelerimi arkadaşlardan almak isteyceğim” ifadelerini kullandı. (MHA)

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