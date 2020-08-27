Serdar Denktaş DAÜ’yü ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne bugün saat 14.30’da ziyarette bulundu.
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “Bütün adanın ilk üniversitesi ünvanını taşıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Zaman ayırdığınız için teşekür ederim. Her ne kadar bir seçim dönemi olsada aslında bu bir aynı zamandada yeni yönetimine Doğu Akdeniz Üniversite’sinin bir hayırlı olsun ziyareti şeklinde algılanmalıdır. Öğrenci yerleştirme sınavı sonuçları çıktığında adaya gelecek tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla göre bir artış gösterdiğini bende gördüm. Görebilmeli için ne yapılmalı bunu hükümetimizin acilen ele alması lazım. Çünkü başka bir nedenle öğrencilerin gelişi düşünülmeden uçak sayısının düştüğü bir ortamda yaşıyoruz şuanda. Ne yapacaklar nasıl yapacaklar ve öğrencilerin buraya gelmesi için nasıl bir imkanlar sağlamak durumundayız ülke olarak. Bunun üzerine hemen yürünmesi gerekir. İkinci aşaması tabi kayıt yaptırarak fiilen gelecek öğrencilerin eski ve yeni öğrencilerin yurt dışından karantina imkanları nasıl sağlanacak. Bunlar nerede karantinaya alınacak. Üniversiteler biz yaparız bu işi dedikleri doğru ama hangi binada ve nasıl olacak. Ve bunun ortaya çıkaracağı mali yük bir anlamda nasıl karşılanacak. Devlet üniversitelerimizin tümüne ek harcama yapmak zorunda olan üniversitelerimizin tümüne nasıl bir katkı koyacak. Bütün bunları tabi ki biraz sonra bunları sohbet ederken kendi düşüncelerimi arkadaşlardan almak isteyceğim” ifadelerini kullandı. (MHA)