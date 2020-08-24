Serdar Denktaş'a güçlü destek sözü

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken UBP cephesinden deprem etkisinde bir hamle geldi

Eroğlu: “Denktaş’a oy verin”

Serdar Denktaş’ın adaylığını açıklamasının ardından siyasi hareketlilikte başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin her zaman olduğu gibi günümüzde de kilit isimlerinden olan, perde gerisinden yaptığı hamlelerle bir çok seçim sandığını lehine çevirmeye başaran isimden eskiden olduğu gibi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kritik hamleler gelmeye başladı.

Havadis Gazetesi’nin bugünkü manşetine taşıdığı haber de UBP eski Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu UBP tarafından atanan ve şuan da emekli olan eski bürokratları arayarak seçimlerle ilgili telkinde bulundu. Üçüncü First Lady aramanın da ötesine geçerek emekli bürokratların çevrelerinde çalışma yapmalarını istiyor.

ERSİN TATAR YETERSİZ!

Emekli bürokratla yaptığı görüşmelerde Meral Eroğlu UBP’nin adayı Başbakan Ersin Tatar ve ailesiyle ilgili konuşmalar yapıyor. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönülsüz olduğunu anımsatan Eroğlu, UBP’nin aslında daha tecrübeli bir aday ile seçimlere katılması gerektiğini Tatar’ında bir dönem daha beklemesi gerektiğini söylüyor.

SERDAR DENKTAŞ’A ŞARTSIZ DESTEK

UBP eski Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, emekli bürokratlara Serdar Denktaş’a oy verme telkininde bulundu ve biz “Serdar’a oy vereceyik” şeklinde konuşarak, Serdar Denktaş’ın tecrübeli, bilgili birikimli bir devlet adamı olduğunu savundu.

PEKİ EROĞLU NE YAPACAK?

UBP eski Genel Başkanı ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bu durumda sessiz kaldığı düşünülürken, Eroğlu’na yakın ekiplerin UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına kayıtsız kalmaları Eroğlu’nun sessizliğini pekiştirdi. UBP merkezine yakın kaynaklar Başbakan Tatar’ın bu duruma müdahale edeceğini söyledi.