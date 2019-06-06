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Serdar Atai'nin büyük başarısı

Serdar Atai'nin büyük başarısı

06 Haziran 2019 Perşembe 09:56
Serdar Atai'nin büyük başarısı

Kızına Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesi almak için başvuran ve yeni yasal düzenleme gereğince 150 Euro ceza ödemesi gereken Serdar Atai’nin beş yıl süren mücadelesi başarıyla sonuçlandı..Serdar Atai 150 Euro yerine 30 Euro ceza parası ödemekle kalmadı, kayıt yaptıracak diğer insanların da 120 Euro kara geçmesini sağladı..

Serdar Atai’nin uzun ve uğraşlı süren bireysel mücadelesi sonucu önce Ombudsman Eliza Savvidou ile ardından da Temsilciler Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı Eleni Mavrou ile yaptığı görüşmeler sonucu doğumdan sonraki 15 günden sonra geçerli olan 30 Euro’luk para cezasının devamındaki süreler için de geçerli olmasını sağladı.    

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İşte Serdar Atai'nin sosyal medya aracılığıyla anlattığı süreç....

"Küçük kızımız Melin'in Kıbrıs Cumhuriyeti doğum belgesini almak üzere Şubat 2014'te Larnakadaki Mağusa Kaza Dairesi'ne başvurmuş ve yeni yasal düzenlemeyle 3 ayı geçen başvurulara 150 Euro ceza getirildiğini öğrenmiştim. Akabinde Kıbrıs Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu'na yaptığım başvuru ile ceza affı ve yeni doğan bebeklerin fiziksel olarak gösterilme zorunluluğunun kaldırılması talebim sürüncemede bırakılmış ve Ombudsmanın değişmesiyle 3 yıl sonra AKR 35/214 no.lu Mart 2017 tarihli 10 sayfalık lehte Rapor üretilmişti. Ombudsman Eliza Savvidou bu Raporu İçişleri Bakanlığı ve Kaza Daireleri ile paylaşarak yeni doğan bebeklerin fiziksel olarak isbat-ı vücut zorunluğunu hemen kaldırttı. Ancak ceza uygulamada kalmaya devam etti. Başvuru tarihimdeki 150 Euro, kuzeydeki Asgari Ücretin %40'ına denk gelmekteydi ve Ombudsman bu hususta da daha makul ceza uygulanması tavsiyesinde bulundu ancak Mart 2018'de ilave bir yazışma ile Otorite üzerinde zorlayıcı olamayacağını bana bildirdi. Ertesi gün Ombudsman yazışmaları ile İçişleri Bakanlığı'na başvurdum. Bir hafta yanıt alamayınca telefonla arayıp, dosyaların alındığını teyid ettirdim. Sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın sallama oyalama politikası devreye girdi. Arada konuyu güneydeki medyanın gündemine taşımak için de temaslarda bulundum ama maalesef beklediğim ilgiyi göremedim. Son olarak Temsilciler Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı Eleni Mavrou ile görüşerek mücadelemi anlattım, dosyalarımı paylaştım ve Eleni'nin girişimleri neticesinde Komite yasa değişiklik önerisi hazırlayıp Mecliste onaylatarak Hükümete sundu. Normalde Cezanın 6 aylık bir süre için tamamıyla affına yönelik bir talebimiz olmuştu ama kabul görmedi. Onun yerine, doğumdan sonraki 15 günden sonra geçerli olan 30 Euroluk Ceza devamındaki süreler için de geçerli kılınarak 120 Euroluk bir indirim sağlanmış oldu. Yeni düzenleme bu hafta başından itibaren uygulanıyor ve biz bugün giderek testini yaptık. Mağusa Kaza Dairesi'ne karar tek sayfalık bir tebligatla bildirilmiş. Ceza indiriminin süre sınırı yok. Ancak oradaki yetkili Hükümetin belirli bir süre sonunda Cezayı yeniden artırmayacağının garantisi de yok dedi. Bizim durumumuzdaki herkese tavsiyem gecikmeden çocuklarını kaydettirmeleridir. Bu vesile ile Savvidou ve Mavrou'ya tekrar teşekkür eder, yeni uygulamanın geç kayıt yapacak Türk, Rum, Maronit vb. tüm Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlarına hayırlı olmasını dilerim."

Son Güncelleme: 06.06.2019 10:42
Anahtar Kelimeler:
Serdar Atai
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