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Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Yeniden Gardiyanoğlu...

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Yeniden Gardiyanoğlu...

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:36
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Yeniden Gardiyanoğlu...

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

BAŞKAN YENİDEN GARDİYANOĞLU

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanlığına yeniden Remzi Gardiyanoğlu getirildi.

Birlik’ten yapılan açıklamaya göre 17’nci olağan genel kurulu 23 Şubat’ta yapıldı. 2019 – 2021 yılları arasında görev yapacak başkan ve yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulda Başkanlığa yeniden Dr. Remzi Gardiyanoğlu getirildi.

Açıklamaya göre, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “Dr. Sibel İzel, Dr.Murat Önel, Dt. Tağmaç Özberk, Dr. Erol Dülger, Dr. Orgun Deren, Dr. Cahit Cenksoy”

Yönetim Kurulu yedek üyelerinin Prof. Dr. Hikmet Solak ve Dr. Umut Altunç olarak belirlendiği genel kurulda, Denetleme Kurulu; Dr. Kandemir Berova ve Dr. Mustafa Taşeli’nden; Onur Kurulu Dr. Mehmet İnan, Dr. Sami Solyalı ve Dr. Altan Yavuz’dan oluştu. 

(DOĞ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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