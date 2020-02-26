Serbest Çalışan Doktorların Elde Düzenlenmiş Reçeteleri Sosyal Sigortalar’da 1 Mart’tan Sonra Geçerli Olmayacak

Lefkoşa, 26 Şubat 20 (.): Serbest çalışan doktorların elde düzenlenmiş reçeteleri, 1 Mart’tan itibaren Sosyal Sigortalar’ın ilaç ödemeleri açısından geçerli olmayacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi, serbest çalışan hekimlere, reçete ödemelerinde kullanılan otomasyon sistemine dahil olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 1 Kasım 2018’den beri özel eczaneler için kullandığı ilaç harcamalarına ilişkin bilgilerin elektronik ortamdan gönderilmesine ve geri ödenmesinin sağlanmasına olanak sağlayan otomasyon sistemine, sistemin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için 1 Mart 2020’den itibaren serbest çalışan doktorların da dahil edeceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart 2020 itibarı ile elde düzenlenmiş reçetelerin kullanımına son verileceğinden yeni sisteme dahil olmak isteyen serbest çalışan doktorların yeni sözleşme için Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurmaları gerektiği kaydedildi.

SÖZLEŞME YAPMAYAN DOKTORLAR SİSTEMİN DIŞINDA KALACAK

Daire ile sözleşme imzalayan doktorların, Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından verilecek bir şifre ve parola sayesinde sisteme giriş yapabileceği ifade edilen açıklamada, Daire ile bu sözleşmeyi yapmayan doktorların sigortalı hastalara uygulanan özel eczane sistemin dışında kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, 1 Mart 2020’den önce sözleşme imzalayan serbest çalışan doktorların 1 Mart 2020 itibarıyla sisteme girerek reçete düzenleyebileceği, diğer doktorların da sözleşme tarihi itibarı ile sisteme dahil olabileceği ifade edildi.

(ID/GÜL)

