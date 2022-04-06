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Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri atandı

Bakanlar Kurulu, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Başkanlığına Mustafa Borataş’ı, üyeliklerine ise Cihangir Maşallah, İbrahim Karataş ve Mustafa Mehmetoğlu’nun atanmasına karar verdi. 

06 Nisan 2022 Çarşamba 19:00
Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri atandı

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Başkan Mehmet Özkardaş ve üyeler Gökhan Gazioğlu, Lütfi Lütfioğlu ile İlter Ömeroğlu ise görevden alındı.

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Kararda, “Bakanlar Kurulu, E.S.(K-I)508-2021 sayı ve 21.4.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kuruluna, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 8'inci maddesi uyarınca atanan Başkan Mehmet Özkardaş ve üyeler Gökhan Gazioğlu ile Lütfi Lütfioğlu nun görevden alınmalarına ve yerlerine ayni Yasa uyarınca Mustafa Borataş ın Başkan ve Cihangir Maşallah ile İbrahim Karataş ın üye olarak atanmalarına ; E.S.(K-I)630-2021 sayı ve 18.5.2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü Yönetim Kuruluna atanan İlter Ömeroğ nun görevden alınmasına ve yerine adı geçen Yasa nın 8'inci maddesi uyarınca Mustafa Mehmetoğlu nun atanmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 06.04.2022 20:44
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