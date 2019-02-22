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Serbest çalışan hekimlerden Sağlık Bakanı Besim’e mektup…

Serbest çalışan hekimlerden Sağlık Bakanı Besim’e mektup…

22 Şubat 2019 Cuma 09:41
Serbest çalışan hekimlerden Sağlık Bakanı Besim’e mektup…


Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) mahkemeden çıkan Mandamus Emrinin gereğini yerine getirmediği gerekçesiyle Sağlık Bakanı Filiz Besim’e mektup yolladı.

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu imzasıyla yollanan ve basınla da paylaşılan mektupta, yeniden bilgilendirme yapılarak, Bakan Besim’e gereğini acilen yapması tavsiyesinde bulunuldu.

Gardiyanoğlu mektupta “Mendebur bir emir olan Mandamus Emrini by-pass etmek için çıkarılan Sağlık Hizmetleri Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü yürürlüktedir… Bu tüzük maalesef sizlerin Mandamus Emrini delmenize müsaade etmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Tüzük gereği protokol imzalanacak sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmiş ve açılmasına onay verilmiş sağlık kuruluşları olması gerektiği belirtilen mektupta, tüzel kişilerin açacağı sağlık kuruluşlarının sorumlularının yasa gereği hekim olmak zorunda olduğu belirtildi.

Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Kuruluşları sorumluları hekim olsa da sadece bu hekimin uzmanlık dalında hizmet verebileceğini, klinik ve muayenehane izni ile açılmış olan sağlık kuruluşlarının yasa gereği sadece bir uzmanlık dalında hizmet verebileceğini hatırlattı.

Özel hastanelerin hizmet vereceği branşta kadrosunda serbest hekim bulundurmak zorunda olduğunu da belirten Gardiyanoğlu, kadrosunda o branşta serbest hekim bulunmayan özel bir hastaneyle kamu hekimlerinin çalışması için protokol imzalama şansının yasal olarak bulunmadığını anlattı.

Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Sizlerden acilen Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğünü ve Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yasası İç Düzeni’ni okumanızı ve bilgi noksanlığınızı gidermenizi ayrıca Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu toplantılarına katılan Bakanlık yetkililerinden bilgi almanızı veya karar defterini okumanızı öneririm.

Eğer kendinize güveniyorsanız gelin istediğiniz basın yayın organı önünde sizin Mandamus Emrini nasıl hiçe saydığınızı belgeler ile gösterelim.”

“YASAL SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

KTSÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, yönetim kurulunun, 25 Şubat 2019 tarihinde tüm bu sağlık kuruluşlarının listesini ve bu kuruluşlarda gayri yasal olarak çalışan kamu hekimlerin isimlerini son bir kez daha tebliğ edip yasal süreci başlatacağını da açıkladı.



 

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:46
Anahtar Kelimeler:
Kktc Serbest çalışan Hekimler
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