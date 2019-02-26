Serbest Çalışan Hekimler, Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun acilen toplanmasını istedi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), yasa gereği her ay toplanması zorunlu olan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun aylardır toplanmadığını hatırlatarak, kurulun acilen toplantıya çağrılmasını talep etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kurulu öncelikle Mandamus Emri gereğini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü uyarınca yasal dayanaktan yoksun protokol yapılan ya da protokol süresi sona eren sağlık kuruluşlarının derhal kapatılması gerektiğini ifade eden Gardiyanoğlu, tüzel kişiler tarafından açılan ancak Sağlık Bakanlığı’nca denetlenmeyen ve açılışına onay verilmeyen sağlık kuruluşlarının derhal kapatılmasını talep etti.

Gardiyanoğlu, “Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Yasası iç düzenine aykırı olarak hizmet veren özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili gereken ne ise yapılmadı. Sorumluları hekim olmayan sağlık kuruluşları derhal kapatılmalı” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu, 7-22 Şubat 2019 tarihinde kurul başkanına iletilen dilekçe ve ekinde yer alan gayri yasal protokolün gereğinin derhal yapılmasını istedi.