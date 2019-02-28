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Serbest Çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Besim’i eleştirdi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Besim’i eleştirdi

28 Şubat 2019 Perşembe 09:07
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Sağlık Bakanı Besim’i eleştirdi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Filiz Besim’i eleştirerek, sponsorlu reklamlarla sağlıkta bir yere varılamayacağını söyledi.

Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında, “Sayın Sağlık Bakanı, verdiğiniz sponsorlu Facebook reklamlarında kamuya ait sağlık kuruluşlarında saat 14.30’a kadar halka Poliklinik hizmeti başlattığınızı söylüyorsunuz. Bu söyleminizle ne kadar aciz duruma düştüğünüzü farkında mısınız?” dedi.

Remzi Gardiyanoğlu şöyle devam etti:

“Kamu hekimlerinin mesai saatlerinin kaça kadar olduğu 1979 yılında yapılan Kamu Görevlileri Yasası iç düzeninde yazmakta. 40 yıldır ve halen mesailerine uymayan bu elit, saygın, onurlu zümrenin diğer kamu görevlilerinden farkı nedir? Bundan 1 buçuk yıl önce Sayın Serdar Denktaş, dönemin pek muhterem Sağlık Bakanının talebi üzerine bu arkadaşların mesailerine uyması için tüm şartları zorlayarak hatırı sayılır bir artış yapmamışmıydı? Peki ne oldu? Sakın konuyu saptırmayın, duygu sömürüsü yapmayın açık ve net olun niye mesailerine 40 yıldır uymuyorlar. Mesailerine uymamalarına rağmen niye kamu sağlık hizmetlerini yapmak için ek mesai alıyorlar. Bu açıklamayı yaparken herhalde tüm özel sağlık kuruluşlarını kamulaştırdığınızı ve hekimlerinizin mesailerini kamu sağlık kuruluşlarında değil, buralarda yaptıklarını söylemeyi unuttunuz. Kamuoyuna kamu hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde saat 13.00’den sonra bakılan hasta sayılarını açıklayabilirmisiniz?Son 1 ayda özel sağlık kuruluşlarında kamu hekimleri tarafından bakılan hasta sayısını, hangi saatlerde bakıldığını ve yapılan ameliyatların yapılma saatlerini ve kimler tarafından yapıldığını biliyormusunuz?”

Son Güncelleme: 28.02.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
REMZİ GARDİYANOĞLUFiliz Besim
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