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Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi

Fırtınadan dolayı Aşağı Maraş ve Yıldırım’da seraları, Mormenekşe’de barınakları zarar gören üreticilerin tazminatları ödenmiştir.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:10
Sera, barınak, düşük ve brucella zararları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan yapılan açıklamaya göre fırtınadan dolayı Aşağı Maraş ve Yıldırım’da seraları, Mormenekşe’de barınakları zarar gören üreticilerin tazminatları ödenmiştir.

Zarar gören toplam 6 üreticiye 22,967.50 TL tazminat ödenmiştir.

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Ayrıca, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Kasım  ayında büyükbaş düşük zararı olan toplam 137 üreticiye 175,680.00 TL  ve Brucella hastalığından dolayı toplam 21 kişiye 146 hayvan için 156,750.00 TL tazminat ödenmiştir.

Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabileceklerdir.

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