Şentürk: “Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Şentürk, “Vatandaşlara, ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir” dedi.

Şentürk, 1984’te kurulan dairenin, hükümetlerin ve halkın desteği, çalışanların da gayretleriyle Lefkoşa Merkez Postanesi, 38 şube ve acenteler ağıyla hizmet verdiklerini belirtti.



Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk daireyle ilgili şu bilgileri de verdi:“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 1989 yılına kadar Lefkoşa Merkez Postanesi’nin bir ve ikinci katlarını kullandı. 23 Aralık 2003’te restorasyonu tamamlanan tarihi bina Posta Dairesi’ne tahsis edildi. Ülkemizin ihtiyacı olan tüm pul basımları da 1982’den beri Posta Dairesi ve Devlet Basımevi koordinasyonuyla yurt içinde yapılıyor.”Şentürk, bu alanda çalışan emekçilerin ve herkesin Dünya Posta Günü’nü kutladı.