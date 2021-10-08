banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Şentürk: “Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Yarın 9 Ekim Dünya Posta Günü

08 Ekim 2021 Cuma 12:15
Şentürk: “Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.
9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Şentürk, “Vatandaşlara, ekonomik, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak birinci önceliğimizdir” dedi.
Şentürk, 1984’te kurulan dairenin, hükümetlerin ve halkın desteği, çalışanların da gayretleriyle Lefkoşa Merkez Postanesi, 38 şube ve acenteler ağıyla hizmet verdiklerini belirtti.

banner341
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk daireyle ilgili şu bilgileri de verdi:
“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 1989 yılına kadar Lefkoşa Merkez Postanesi’nin bir ve ikinci katlarını kullandı. 23 Aralık 2003’te restorasyonu tamamlanan tarihi bina Posta Dairesi’ne tahsis edildi. Ülkemizin ihtiyacı olan tüm pul basımları da 1982’den beri Posta Dairesi ve Devlet Basımevi koordinasyonuyla yurt içinde yapılıyor.”
Şentürk, bu alanda çalışan emekçilerin ve herkesin Dünya Posta Günü’nü kutladı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Kei Ofisi, “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor
Kei Ofisi, “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi'nden duyuru
Aysal: "Ülkenin en büyük sıkıntısı her konuda plansızlık ve vizyonsuzluk"
Aysal: "Ülkenin en büyük sıkıntısı her konuda plansızlık ve vizyonsuzluk"
Gazimağusa'da araç yangını
Gazimağusa'da araç yangını

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim