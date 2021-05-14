Şentop, Sennaroğlu’nun bayramını kutladı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Şentop, görüşmede, Sennaroğlu nezdinde KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekillerine ve Kıbrıs Türk halkına selamlarını ileterek, bayramın huzur içerisinde geçmesini temenni etti.

Şentop ayrıca, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldıralar ve yaşananlardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşananlara Müslüman ülkelerin ortak tepkisinin önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sennaroğu’nu heyeti ile birlikte en kısa sürede Ankara’da ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti de dile getirdi.

SENNAROĞLU

Sennaroğlu da görüşmede, Şentop’un ve Türk halkının bayramını kutlayarak, birçok ortak duyguda birlikte hareket ettikleri gibi bayram sevincini de Anavatan Türkiye ile birlikte yaşamanın mutluluğunu duyduklarını iletti.

Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’da şehit düşen ve yaralanan müslümanların acısını hissettiklerini ifade ederek, yaşananların son bulmasını temenni etti.