banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden alma ve atamalar yapıldı
Şentop: KKTC er veya geç tanınacak
Son Dakika
Şentop: KKTC er veya geç...
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar boşa gitti
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar...
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
Çaldığı tableti takas etti!
Çaldığı tableti takas etti!
banner404

Şentop KKTC'den ayrıldı...

15 Kasım 2022 Salı 19:45
Şentop KKTC'den ayrıldı...

Türkiye Cumhurbaşkanı’nı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yılı kutlama etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop adadan ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Şentop’u Ercan Havalimanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük, Şifa Çolakoğlu, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu,  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer uğurladı.

banner360
Son Güncelleme: 15.11.2022 23:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı olarak atandı
Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı olarak atandı
Paşa'dan Teknecik’te yakıt kalmadı iddialarına yanıt...
Paşa'dan Teknecik’te yakıt kalmadı iddialarına yanıt...
Dünya KOAH Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu açıklama yaptı
Dünya KOAH Farkındalık Günü’nde LAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu açıklama yaptı
Emekli binbaşı Adem Çetin hayatını kaybetti
Emekli binbaşı Adem Çetin hayatını kaybetti
Büyük ikramiye yine Bayram abiden
Büyük ikramiye yine Bayram abiden
Ürdün'den Kıbrıs'a acı haberi geldi
Ürdün'den Kıbrıs'a acı haberi geldi
Bafra sahilinde cansız bedeni bulundu
Bafra sahilinde cansız bedeni bulundu
Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Meclis Başkanı Töre, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Din İşleri Başkanlığı'ndan mesaj...
Din İşleri Başkanlığı'ndan mesaj...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim