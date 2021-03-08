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Sennaroğlu’ndan Meclis’te çalışan kadınlara ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde Meclis bünyesinde çalışan kadın personeli odalarında ziyaret etti ve çiçek takdiminde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. 

08 Mart 2021 Pazartesi 11:45
Sennaroğlu’ndan Meclis’te çalışan kadınlara ziyaret
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Diğer kamu kuruluşları ile kıyaslandığında Cumhuriyet Meclisi bünyesinde kadın çalışan sayısının yüksek olduğuna ve üst kademe yöneticilerinde de kadınların güçlü şekilde temsil edildiğine dikkati çeken Sennaroğlu, bu anlayışın tüm kurumlarda da hakim olması gerektiğini kaydetti. 

Ülkede kadın hakları, eşit temsiliyet, kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi bir çok konuda ilerleme sağlanmasına rağmen henüz arzulanan seviyede olmadığına işaret eden Sennaroğlu, İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ülkede kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlandığı ve istihdam konusunda nüfus oranında temsil edilmediğinin görülmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti. 

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Bu bilinçle haraket edildiği sürece istenilen seviyeye ulaşılacağından emin olduğunu ifade eden Sennaroğlu, tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selamladı. 

Sennaroğlu’nun ziyareti sırasında kendisine Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da eşlik etti. 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 14:55
Anahtar Kelimeler:
Önder Sennaroğlu
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