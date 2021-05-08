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Sennaroğlu’ndan Kınama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:45
Sennaroğlu’ndan Kınama
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.

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Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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Son Güncelleme: 08.05.2021 14:35
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