Sennaroğlu’ndan Kınama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü, sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananları kınadı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”