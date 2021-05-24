Sennaroğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde, YÖDAK Başkanı Avcı, göreve yeni atanmasından dolayı Başkan Sennaroğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirmek istediğini ve ziyaret vesilesiyle kurulun çalışmaları ve hedefleri hakkında da bilgiler paylaşmak istediğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, yasama tahtında ihtiyaç duyulacak konularda her zaman YÖDAK ile yakın işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.