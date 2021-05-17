banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Artık patronlar da korkmaya başladı!
Artık patronlar da korkmaya başladı!
Kıbrıs-Hong Kong-Tayvan-Kosova
Kıbrıs-Hong Kong-Tayvan-Kosova
Yürütme sapkın bir ataerkiye mahkûm mu?
Yürütme sapkın bir ataerkiye mahkûm...
Covid-19 üzerinden ‘’bilimselmiş gibi’’reklam yapılmamalı!
Covid-19 üzerinden ‘’bilimselmiş gibi’’reklam yapılmamalı!
banner376

Sennaroğlu: “Verdiğimiz arada konuyu yeniden değerlendirdik ve yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldık”

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:45
Sennaroğlu: “Verdiğimiz arada konuyu yeniden değerlendirdik ve yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldık”
banner337

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin kabulünün ardından başlayan tartışmalardan dolayı ara verdiği çalışmalarına saat 15.30’da yeniden başladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, ad-hoc komitesinin kurulmasına ilişkin tartışmaların devam ettiği oturumda milletvekillerinin sorusu üzerine yaptığı konuşmada, ara sırasında görüştüğü hukukçuların tezkereye ilişkin bir sorun ya da yanlış olmadığı yönünde görüş verdiğini belirtti.
 “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel Ad Hoc Komite Kurulması”na ilişkin tezkerenin oy çokluğuyla kabul edildiği genel kurul toplantısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin neyin oylandığının açık olmadığını söyleyip bilgi istemesi üzerine Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu toplantıya ara vermişti.
ÖZYİĞİT
Usule ilişkin ilk sözü alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, seçime ilişkin önceden yaptıkları önerilerin ivediliğinin alındığını ancak bir türlü görüşülmediğine işaret etti. Özyiğit, başka bir komitede yer alan ve ivediliği alınan tasarının, yeni kurulan bir komiteye devredilmesinin meclis iç tüzüğüne uygun olmadığını belirtti.
Özyiğit, hükümet kurulurken komitelerdeki üyelere itiraz etmeyenlerin şimdi ayak oyunu yaptığını iddia etti.
BAYBARS
HP Milletvekili Ayşegül Baybars, arayı izahat için verdiklerini ancak herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, eleştirilerde bulundu.
Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde görüşülmesi gereken seçim ve halkoylaması önerisinin iki komiteden de onay alması gerektiğini kaydeden Baybars, Danışma Kurulu toplantısı yapılamadığı için önerinin mecliste oylanmasının iç tüzüğe uygun olmadığını belirtti. 
Baybars, konu hakkında detaylı bilgi verdi ve meclis iç tüzüğünün bütün olarak yeniden okunması gerektiğini belirtti.
Ayşegül Baybars, sabah yapılan oylamanın da geçersiz olduğunu iddia etti.
ERHÜRMAN

banner341
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, meclisin hukukçularının hükümetin hukukçusu olmadığını belirterek, Danışma Kurulu’nun görev alanındaki konularla ilgili iç tüzükte yer alan maddeyi okudu. 
Erhürman, bugün oylanan konunun ise Danışma Kurulu’nun görev alanında olmadığını ve var olan önerinin başka komiteye aktarılmasının ancak tasarının görüşüldüğü komitenin talebiyle ve yapılacak oylama mümkün olabileceğini kaydetti.
Bugün yapılanın çok açık şekilde iç tüzüğün ihlali olduğunu ve kararın yok hükmünde olduğunu belirten Erhürman, kendi söylediklerinin yanlış olduğunu iddia edenleri açıklama yapması için kürsüye çağırdı.
Yıl içinde benzer bir girişim daha olduğunu hatırlatarak, yine yok hükmünde karar alınmaya çalışıldığını belirten Erhürman, söylediklerinin tutanaklara geçeceğini ve kararın mahkemece verileceğini hatırlattı.
DENKTAŞ
DP Milletvekili Serdar Denktaş da, hükümetin ortaya koyduğu maddelerde haklı noktalar olduğunu ancak hükümetin üye sayısıyla ilgili başvuru yapılarak, genel kurulda görüşülmesinin sağlanabileceğini hatırlattı.
Tüzük çiğnenmeden de uzlaşıya varılabileceğini kaydeden Denktaş, komitelerde temsiliyet hakkının çoğunluğunun hükümette olmasının yasal bir düzenleme olduğunu yineleyerek, haklı itirazları yasal zeminde çözümlemek gerektiğini belirtti.
SENNAROĞLU
HP Milletvekili Kudret Özersay, oturduğu yerden söz alarak, meclis başkanına ad-hoc komitenin kurulmasına ilişkin tartışmalarla ilgili düşüncesini sordu.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, verdikleri arada konuyu yeniden değerlendirdiklerini ve yanlış bir uygulama olmadığı yönünde hukuk görüşü aldıklarını söyledi.
Genel kurul daha sonra diğer ivedilik tezkerelerini görüşmeye devam etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.05.2021 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, görüştüğü Cumhurbaşkanlığı girişimcilik komitesi ile Cenevre’deki toplantılar hakkında bilgi verdi
Tatar, görüştüğü Cumhurbaşkanlığı girişimcilik komitesi ile Cenevre’deki toplantılar hakkında bilgi verdi
Lefkoşa’da Filistin’e destek gösterisi yapılacak
Lefkoşa’da Filistin’e destek gösterisi yapılacak
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Canaltay, Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Gazimağusa Liman Başkanlığı’nda pozitif vaka!
Gazimağusa Liman Başkanlığı’nda pozitif vaka!
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Barolar Birliği: “Homofobi, Transfobi ve Bifobi değil, insan kakları mücadelesi kazanacak”
Barolar Birliği: “Homofobi, Transfobi ve Bifobi değil, insan kakları mücadelesi kazanacak”
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeline PCR testi yapıldı
Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeline PCR testi yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim