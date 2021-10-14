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Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, siyasi parti başkanlarıyla görüşerek halkı ilgilendiren acil yasaların geçmesi için Meclis’in toplanabilmesini istediğini açıkladı.

14 Ekim 2021 Perşembe 17:15
Sennaroğlu: “Uzlaşı sağlanarak Meclis’in acil yasaların geçmesi için toplanmasını ümit ediyoruz”

Sennaroğlu, Salı günü Danışma Kurulu’nun toplanmasını ve uzlaşı sağlandığı takdirde, Meclis’in acil yasalar için toplanmasını ümit ettiğini söyledi.

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Meclis’ten verilen bilgiye göre, Sennaroğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını kabul ettiğine ilişkin yazıyı şahsıma iletmesinin ardından bugün Meclis’imizde bulunan siyasi partilerin Başkanları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Söz konusu görüşmelerimde Sayın parti Başkanlarına bu süreçte ülkeyi, insanları çok acil olarak ilgilendirilen bazı yasaların geçmesi amacıyla Meclis’in toplanabilmesi hususunda ve gerekli nisabın sağlanabilmesi konusunda fikir birliği içerisinde olmamız gerektiğini bildirdim. Sayın Parti Başkanlarımız konuyu partilerinin yetkili organlarında görüşüp bizlere kararlarını bildireceklerini belirttiler. Pazartesi günü kandil nedeniyle resmi tatil olduğu için 19 Ekim Salı günü toplanması gereken Genel Kurulumuz öncesi Danışma Kurulunu toplamayı ve gereken uzlaşı sağlandığı takdirde Meclis’in toplanması ve  gerekli yasaların geçmesinin sağlanmasını ümit ediyoruz” 

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Son Güncelleme: 14.10.2021 17:28
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