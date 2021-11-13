Sennaroğlu, Türkiye’den  gelen Gazileri Kabul Etti

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugünün gazilerinin Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesine hayatlarını hiçe sayarak destek verdiğini vurgulayarak onlara olan borcun asla ödenemeyeceğini söyledi.
Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bugünün gazilerinin Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesine hayatlarını hiçe sayarak destek verdiğini vurgulayarak onlara olan borcun asla ödenemeyeceğini söyledi.