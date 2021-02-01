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Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:15
Sennaroğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti
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ÇAVUŞOĞLU: “KKTC MECLİS’İNİN BİZLERE VERECEĞİ DESTEK ÖNEMLİ”
SENNAROĞLU: “PANDEMİ DÖNEMİNDE ANAVATANIMIZIN KATKILARINA MÜTEŞEKKİRİZ”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu KKTC’de resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref  Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasına , Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan’ı tebrik ederek başladı.
Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yaptı. 
Yapılması düşünülen 5 + 1 BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi.
Şu ana kadar 40 bin toz aşının KKTC’ye ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşı tedariğini devam ettirdikçe, gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini, önümüzdeki süreçte KKTC Meclisi’nin kendilerine vereceği desteğin de son derece önemli olduğunu belirtti.
SENNAROĞLU

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, ziyareti için Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti.
Sennaroğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarına kimsenin dokunamayacağını kaydetti.
1974 Barış Harekatından sonra adaya barış geldiğini anımsatan Sennaroğlu, 47 yılı aşkın süredir görüşmelerin devam ettiği halde siyasi sonuca ulaşılamadığını belirtti.
“HİÇ KİMSENİN BİR 47 YILA DAHA TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞTIR”
Sennaroğlu, “Hiç kimsenin bir 47 yıla daha tahammülü kalmamıştır” diyerek olası bir çözümde Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün olmazsa olmazları olduğunu, Kıbrıs Türk halkında bu konunun büyük bir güven teşkil ettiğini ifade etti.
Pandemi sürecinin başından beri Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına koşulsuz destek sağladığını ifade eden Sennaroğlu, tıbbi malzeme yardımı, Acil Durum Hastanesinin yapımı ve aşıların gelmesi konusunda halkın Anavatanına müteşekkir olduğunu kaydetti.
Sennaroğlu, “Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a halkım adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemizde yapacağınız çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
Kabulde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanı sıra Meclis Divan heyeti üyesi milletvekilleri; Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 18:37
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder SennaroğluTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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