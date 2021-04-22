Sennaroğlu tüm halk ve çocukların bayramını kutladı

Sennaroğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, kanlı ve acı tecrübelerden geçerek elde eden bir halk olduğunu kaydetti ve egemenliklerinin önem ve değerini iyi bildiklerini; devlet kurmuş bir halk olarak geriye gidilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Kıbrıs zirvesinde, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkından, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük haklarından asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sennaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal iradeyi egemen kılmanın tek çare olduğuna inan ve halkın ancak ve sadece kendi iradesiyle yönetilebileceğine tereddütsüz destek verenlerin büyük fedakârlıklarla kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerini teşkil etmiştir.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onunla bu mücadelede yer alan sayısız kahramanımızı da bu vesileyle saygı ve minnetle anıyorum.”