Sennaroğlu, Tüketiciler Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketiciler Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulunu kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla tüketicilerin hakları konusunda bir takım yasal düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, bunlar hakkında örnekler verdi.

Işık, yapılan yasal çalışmalar ile mahkemelerin de yükünün hafiflediğini, mahkemelere gerek kalmadan tüketicilerin sorun ve şikayetlerini karara bağlayacak komitenin kurulmasının da sağlandığını aktardı.

Hasan Yılmaz Işık, ürün güvenliği ve gıda güvenliği yasaları gibi çalışmaların da tamamlanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, Meclis’in tüketici hakları konusunda bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, derneğin yeni seçilen yönetim kurulunu kutladı.

Derneğin belirli bir zümre ya da grubun değil, toplumun tümünü ilgilendiren bir konuda faaliyet gösterdiğine işaret eden Sennaroğlu, bu açıdan derneğin önemini vurguladı.

Sivil Toplum Örgütlerinin etkin ve güçlü olmasının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Sennaroğlu, sivil toplumun etkinliğinin artmasının ülkenin arzu ettiği seviyeye gelmesine büyük katkısı olacağına değindi.

Derneğin yaptığı çalışmalara ve ortaya konan yasal düzenlemelere ellerinden gelen katkıyı koymaya her zaman hazır olduklarını ifade eden Sennaroğlu, tüketicilerin korunması noktasına bütün siyasi yaşamı boyunca da büyük önem verdiğini söyledi.