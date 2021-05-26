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Sennaroğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC-TC arasında kurulan dostluk grubunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır. Geriye kalan her şey bunun üzerine kuruludur” dedi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00
Sennaroğlu, TBMM KKTC Dostluk Grubu Heyetini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC-TC arasında kurulan dostluk grubunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır. Geriye kalan her şey bunun üzerine kuruludur” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dostluk Grubu heyeti, KKTC’deki temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu tarafından kabul edildi.

Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından Meclis kapısında karşılandı.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ve Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay da hazır bulundu.

SENNAROĞLU: “EN ÖNEMLİSİ ARAMIZDAKİ GÖNÜL BAĞIDIR”

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, kabulde yer alan KKTC milletvekillerini tanıttı.

KKTC-TC arasında kurulan dostluk grubunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Sennaroğlu, “En önemlisi aramızdaki gönül bağıdır. Geriye kalan her şey bunun üzerine kuruludur” dedi.

Parlamentolar arasında etkili ve güçlü ilişkiler kurulmasının, KKTC ile TC’nin dünyaya vereceği en büyük mesaj olduğunu kaydeden Sennaroğlu, Kıbrıs meselesinin, milli bir mesele olduğunu vurguladı.

Özellikle batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” sahibi olarak rum tarafını gördüğünü belirten Sennaroğlu, yarım asırdır Kıbrıs Türkü’nün bundan dışlandığını kaydetti. Dünyanın çifte standart uyguladığını ve Kıbrıs Türk halkını da azınlık olarak görme arzusunda olduğunu dile getiren Sennaroğlu, “Buna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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Anavatan Türkiye ile el ele gönül gönüle oldukları sürece Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarına kimsenin dokunamayacağını ifade eden Sennaroğlu, “Kıbrıslı Türkler olarak biz bu ülkede 1571 yılından beri varız” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın yaklaşık 50 yıldır tecrit altında olduğuna dikkat çeken Sennaroğlu, 3’üncü ülke parlamentolarında ilişki kurmak ve uluslararası parlamenter örgütlerde yer bulmak konusunda TBMM’nin öncülüğüne ve yol göstericiliğine güvendiklerini söyledi.

ERDEM: “KADERİMİZ BİR, SIKINTILARIMIZ BİR, GELECEĞİMİZ BİR…”

Konya Milletvekili Orhan Erdem de, TBMM KKTC Dostluk grubu olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin davetiyle ve TBMM’nin onayıyla KKTC’de bulunduklarını belirterek, heyetteki milletvekillerini tanıttı.

5 kişilik bir ekiple KKTC’de bulunduklarını dile getiren Erdem, TBMM’nin tüm milletvekillerinin KKTC dostluk grubunun üyesi olduğunu vurgulayarak, TBMM Başkanı ve parlamentodaki tüm vekillerin selam ve saygılarını iletti.

“İki ülke olarak karşılıklı dayanışmamız, birlikte kaderimiz ve mücadelemiz inşallah hep devam edecek” diyen Erdem, Cenevre’de değiştirilen yol haritasına işaret etti.

Erdem, bağımsız iki devlet anlayışını TC’nin de desteklediğinin altını çizerek, KKTC’nin bağımsız olarak, kendi ayakları üzerinde durmasını istediklerini kaydetti.

“53 yıllık hatta 90 yıllık mücadelenin son bulmasını istiyoruz” diyen Erdem, KKTC’nin yanında olduklarını dile getirerek, “Kaderimiz bir, sıkıntılarımız bir, geleceğimiz bir…” şeklinde konuştu.

Erdem, KKTC halkı ve Türkiye için güzel bir gelecek temennisinde bulunarak, KKTC’de olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Orhan Erdem başkanlığındaki TBMM KKTC Dostluk grubu heyetinde ayrıca, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütayha Milletvekili Ahmet Erbaş yer alıyor.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 17:04
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