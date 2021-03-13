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Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en hayati görevi icra eden sağlık çalışanlarının isimsiz kahramanlara dönüştüğünü ifade etti.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:30
Sennaroğlu: "Sağlık çalışanları isimsiz kahramanlara dönüştü"
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Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Sennaroğlu, Tıp Bayramı mesajında “Ülkemizde ve dünyada sağlık alanında görev yapanları selamlıyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

En küçük sağlık ocağından başlayarak her aşamada birey ve toplum sağlığı için fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına maddi ve manevi borcumuzun büyük olduğunu kaydeden Sennaroğlu, salgın nedeniyle en çok kayıp veren, en ağır bedel ödeyen ve bunlara rağmen hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarının sadece Tıp Bayramı’nda hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.

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“KOVİD-19 SALGININ BİR AN ÖNCE ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:
“Bu alanda görev yapanların özlük hakları, hastanelerimizin altyapısı ve sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu mali kaynaklar kısa ve uzun vadeli planlamalarımızda dikkate alınmalı ve gereken tüm imkânları seferber edilmelidir.  Cumhuriyet Meclisi, bu konuda üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirme hususunda her zaman gerekli hassasiyeti ortaya koymaya hazırdır.  Tıp Bayramı vesilesiyle halkımıza sağlık dilerken, Kovid-19 salgının bir an önce ülkemizde ve dünyada son bulmasını temenni ediyorum.”

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Son Güncelleme: 13.03.2021 12:32
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