banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Harekete geçmenin zamanı geldi!
Kalp sağlığı böyle güvence altına alınamaz...
Kalp sağlığı böyle güvence altına...
Nisap yoksa siz niye varsınız!
Nisap yoksa siz niye varsınız!
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Sennaroğlu, Polis Genel Müdürü Soyalan ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Polis Teşkilatı’nın 57.kuruluş yıldönümü ve Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
Sennaroğlu, Polis Genel Müdürü Soyalan ve heyetini kabul etti
banner337

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyette, Polis Genel Müdür İkinci yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Lefkoşa Polis Müdürü Kadir Çete, Özel Kalem Müdürü Cem Ozan’ın yanı sıra polisin hizmet verdiği birimleri temsilen birer memur da yer aldı.

Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, polisin geçmiş yıllarla kıyaslandığında kendisini geliştirdiğini ve dünya üzerinde yerini aldığını ve teknolojik imkanlar ile de almaya devam edeceğini söyledi.

Polisin kendini her geçen gün imkan ve kabiliyet açısından geliştirmesinde komutanların ve Türkiye’nin katkılarının önemli bir etken olduğunu dile getiren Soyalan, halkın huzuru için dün olduğu gibi bugün ve yarın da var olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Soyalan, polis teşkilatın personel sayısı ile ilgili bilgiler vererek özellikle emekliye çıkacak personelle yeni polis alımlarına ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca yeni araçlara da ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.

banner341
SENNAROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Polis Teşkilatı’nın 57.kuruluş yıldönümü ve Polis Günü’nü kutlayarak polisin ülkedeki asayiş ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, polisin mesai mevhumu gözetmeden 24 saat özveri ile görev başında olduğuna dikkat çekerek halkın bunun bilincinde olarak müteşekkir olduğunu belirtti.

Polis teşkilatının çağın gerektirdiği araç gereç ve teknik donanıma sahip olması gerektiği, aksi takdirde arzu edilen seviyeyi yakalamanın güçleşeceğini vurgulayan Sennaroğlu, bu konuda ve personel alımı konularında Cumhuriyet Meclisi olarak üzerlerine düşen görevleri her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kabulde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 30.06.2021 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
KTOEÖS’ten Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
Üstel: "İki ameliyathaneye kavuşulacak"
Üstel: "İki ameliyathaneye kavuşulacak"
Türkiye’den Güzelyurt’a 71.4 milyon TL’lik yatırım desteği
Türkiye’den Güzelyurt’a 71.4 milyon TL’lik yatırım desteği
7 günlük hava tahmini
7 günlük hava tahmini
Yenierenköy’de balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak
Yenierenköy’de balıkçılık ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak
Kaçak 8 göçmenden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise kayıp
Kaçak 8 göçmenden 4’ü tutuklandı, 4’ü ise kayıp
Turizmde cezaevi modeli aşılamıyor
Turizmde cezaevi modeli aşılamıyor
Bu Memleket Bizim Platformu Kutlu Adalı cinayetinin yıldönümünde eylem yapacak
Bu Memleket Bizim Platformu Kutlu Adalı cinayetinin yıldönümünde eylem yapacak
Hane halkı bütçe alan çalışmaları yarın başlayacak
Hane halkı bütçe alan çalışmaları yarın başlayacak
Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi
Meclis yarım kalan toplantıyı tamamlayamadan tatile girdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim