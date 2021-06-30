Sennaroğlu, Polis Genel Müdürü Soyalan ve heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyette, Polis Genel Müdür İkinci yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu, Lefkoşa Polis Müdürü Kadir Çete, Özel Kalem Müdürü Cem Ozan’ın yanı sıra polisin hizmet verdiği birimleri temsilen birer memur da yer aldı.

Şeref salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, polisin geçmiş yıllarla kıyaslandığında kendisini geliştirdiğini ve dünya üzerinde yerini aldığını ve teknolojik imkanlar ile de almaya devam edeceğini söyledi.

Polisin kendini her geçen gün imkan ve kabiliyet açısından geliştirmesinde komutanların ve Türkiye’nin katkılarının önemli bir etken olduğunu dile getiren Soyalan, halkın huzuru için dün olduğu gibi bugün ve yarın da var olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Soyalan, polis teşkilatın personel sayısı ile ilgili bilgiler vererek özellikle emekliye çıkacak personelle yeni polis alımlarına ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca yeni araçlara da ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Polis Teşkilatı’nın 57.kuruluş yıldönümü ve Polis Günü’nü kutlayarak polisin ülkedeki asayiş ve güvenliğin teminatı olduğunu söyledi.

Sennaroğlu, polisin mesai mevhumu gözetmeden 24 saat özveri ile görev başında olduğuna dikkat çekerek halkın bunun bilincinde olarak müteşekkir olduğunu belirtti.

Polis teşkilatının çağın gerektirdiği araç gereç ve teknik donanıma sahip olması gerektiği, aksi takdirde arzu edilen seviyeyi yakalamanın güçleşeceğini vurgulayan Sennaroğlu, bu konuda ve personel alımı konularında Cumhuriyet Meclisi olarak üzerlerine düşen görevleri her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kabulde Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu.