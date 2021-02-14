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Sennaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaşamını yitiren 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

14 Şubat 2021 Pazar 16:30
Sennaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda yaşamını yitiren 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Sennaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil ve savunmasız kişinin katledilmesini kınıyor, bu kanlı eyleme karışan ve sevk eden herkesin en kısa zamanda adalet önüne çıkarılmaları-nı diliyorum. Bölgedeki operasyonlarda şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile acımasızca katledilen 13 sivil kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Türk milletine de metanet ve başsağlığı diliyorum.”

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Son Güncelleme: 14.02.2021 17:41
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