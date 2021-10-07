banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
Özersay'dan önemli iddia!
Özersay'dan önemli iddia!
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Yaz saati sona eriyor
Ülkenin vicdanlı UBP’lilere ihtiyacı var…
Ülkenin vicdanlı UBP’lilere ihtiyacı var…
banner376

Sennaroğlu muhtarları kabul etti…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Yönetim Kurulu ile KKTC Muhtarlar Birliği heyetini kabul etti.

07 Ekim 2021 Perşembe 17:00
Sennaroğlu muhtarları kabul etti…

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özinal, iki ülke muhtarlarının birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine değinerek, KKTC’nin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurguladı.

KKTC Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da konuşmasında, Türkiye’li muhtarların ziyaretinin, işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, önümüzdeki dönem çok daha verimli çalışmalar gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

SENNAROĞLU

banner341
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında, Anavatan Türkiye ile her seviyede yoğun temasların kopmaz bağların  daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inandığını kaydederek, geçilen zor dönemde  Türkiye’den gelen heyetlerin ziyaretlerinin dost ve düşmana da verilen birer mesaj olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin demokrasi bakımından önemine dikkati çeken  Sennaroğlu, Muhtarların halkın nabzını tutan, dert ve ihtiyaçlarına tercüman olan, ülkelerin esenliği için hayati bir görev ifa ettiğini söyledi.

Türkiye’li muhtarların, Kuzey Kıbrıs’ta yapacağı ziyarette karşılıklı tecrübelerini aktarmasına olanak sağlayacağını belirten Sennaroğlu şunları kaydetti:

“Ziyaretiniz vesilesiyle, Anavatan Türkiye’ye sevgi ve selamlarımızı iletirken, bölgedeki hak ve menfaatlerimizin korunması için birlik ve dayanışmamızın şart olduğunu hatırlatmayı da ödev bilirim.”

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu

banner360
Son Güncelleme: 07.10.2021 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne'de sevilen bir aday Devran Soral Kavunoğlu
Girne'de sevilen bir aday Devran Soral Kavunoğlu
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası
Acı haber
Acı haber
Meclis Genel Kurulunda güncel konuşmalara yer veriliyor
Meclis Genel Kurulunda güncel konuşmalara yer veriliyor
Arıklı: “KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”
Arıklı: “KKTC’nin üreten bir ülke olmasını istiyoruz”
Özçınar, Ankara’da TBB Genel Sekreteri Birol Ekici ile görüştü
Özçınar, Ankara’da TBB Genel Sekreteri Birol Ekici ile görüştü
Arıklı Meclis'teki bazı milletvekileriyle söz dalaşına girdi
Arıklı Meclis'teki bazı milletvekileriyle söz dalaşına girdi
Öğrencilerden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle barınağa ziyaret
Öğrencilerden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle barınağa ziyaret
Çağatay: “Güven yaratıcı unsurların artırılması Lute’un görev tanımında bir danışmanla mümkündür”
Çağatay: “Güven yaratıcı unsurların artırılması Lute’un görev tanımında bir danışmanla mümkündür”
Bakan Evren 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı
Bakan Evren 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim