Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanlarıyla biraraya geldi.

19 Ocak 2021 Salı 14:30
Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi
banner337
banner351

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu, Meclis bünyesinde çalışan personeli odalarında ziyaret edip, işlerinde başarılar temenni etti.

Meclis çalışmaları kapsamında en yoğun dönemlerden biri olan bütçe görüşmeleri öncesi personelin her zaman olduğu gibi ön hazırlıkları tamamlamış olduğunu görmenin kendisini memnun ettiğini ifade eden Sennaroğlu, bütçe maratonu için görev yapacak personele kolaylıklar diledi.

banner341
Meclis personelinin her zaman büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdiğine vurgu yapan Sennaroğlu, başkanlığı döneminde de tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceklerine inandığını belirtti.

Covid 19 pandemisi nedeniyle bütün dünyada sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğine işaret eden Başkan Sennaroğlu, özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılması adına yasama faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 15:42
Anahtar Kelimeler:
Önder Sennaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı
Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak
Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim