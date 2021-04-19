Sennaroğlu: “Meclis, çalışanların bir kısmı Covid-19 temaslısı olduğu için toplanmadı”

MECLİS GENEL KURULU TOPLANAMADI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu bugünkü meclis toplantısının, Meclis çalışanlarının bir kısmı Covid 19 temaslısı olduğu gerekçesiyle yapılamayacağını açıkladı.

Sennaroğlu açıklamasında, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü’nde çalışan personelin bir kısmının, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığıyla 14 Nisan’da greve katıldığı hatırlatıldı. Bu personelin, sendika başkanlarıyla toplu halde kapalı ortamda bulunduğu, daha sonra, ilgili toplantıda bulunan bir sendika başkanının covid-19 pozitif olduğunun açıklandığını belirtti.

Açıklamada “Grev hakkını kullanan personelin dün itibarı ile PCR testleri negatif çıkmıştır. Ancak on gün daha bu personelin tedbir amaçlı izole edilmeleri ve Sağlık Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 21 ve 28 Nisan 2021 tarihlerinde PCR testlerini de yenilemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu durum Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gereken Genel Kurul, İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır” ifadelerine yer verildi.

İçtüzüğün, 161’inci maddesi gereği, stenograflarca, ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin de yardımıyla Genel Kurulda tam tutanak tutulduğuna işaret edilen açıklamada “Bahse konu teknik personelin izole edilmeleri nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır” açıklaması yapıldı.