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Sennaroğlu, KTBK Gaziler Derneği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul etti. 

14 Haziran 2021 Pazartesi 19:00
Sennaroğlu, KTBK Gaziler Derneği’ni kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul etti. 
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Sennaroğlu, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde herkesin büyük katkıları olduğunu ancak gazilerin 1974’te adaya gelerek Mücahitler ile birlikte canlarını ortaya koyarak verdiği mücadelenin kutsal bir değeri olduğunu belirtti ve gazileri Meclis’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.  
“Mutlu Barış Harekatı ile adaya barış geldiğini ancak aradan geçen zamana rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle, siyasi bir çözüm üretilemediğini” söyleyen Sennaroğlu, tüm dünyanın tecrit ettiği Kıbrıs Türkü’nün yanında “adeta bir nefes borusu” gibi Anavatanı olduğunu söyledi. 
Bundan sonraki süreçte önemli olanın Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesi olduğuna dikkat çeken Sennaroğlu, bu konuda da Anavatan ile el ele gönül gönüle hareket ettiklerini ifade etti. Sennaroğlu: “Bu birlikteliğimiz olduğu sürece haklarımıza kimse dokunamaz” dedi. 
Dernek üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Sennaroğlu, hayatta olmayan gazileri de rahmet ve şükran ile andı. 

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DEDEOĞLU
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Kadir Dedeoğlu da söz alarak, ziyaret vesilesiyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek istediklerini kaydetti. 
Dedeoğlu, adadaki tüm gazi çocuklarını da derneğe alarak seçme ve seçilme hakkı vermek istediklerini söyledi. 
“Göklerden bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecek” diyen Dedeoğlu,  Barış Harekatı öncesi ve sonrasında emeği geçen ve bugün hayatta olmayanları da rahmetle andı. 
 

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Son Güncelleme: 14.06.2021 19:21
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