banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Sennaroğlu İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu’nu kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

25 Mayıs 2021 Salı 12:00
Sennaroğlu İstatistik Kurumu Başkanı Öksüzoğlu’nu kabul etti
banner337

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde  Öksüzoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cumhuriyet Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda her zaman iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da, İstatistik Kurumu’nun önemine değinerek, ülkede birçok konuda planlama ile alakalı çalışmalar yapılırken kurumun sağladığı verilerin her zaman büyük bir yol gösterici olduğunu kaydetti. Ziyaret nedeniyle teşekkür eden Sennaroğlu, tüm kurum çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi. 

banner341
Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da hazır bulundu. 

banner360
Son Güncelleme: 25.05.2021 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu, Adalı cinayeti hakkında değerlendirme yaptı
Manavoğlu, Adalı cinayeti hakkında değerlendirme yaptı
Karahan son yolculuğuna uğurlandı
Karahan son yolculuğuna uğurlandı
Saner gündemi değerlendirdi
Saner gündemi değerlendirdi
Güzelyurt’ta “Küçükbaş hayvancılıkta süt kalitesini etkileyen faktörler” anlatılacak
Güzelyurt’ta “Küçükbaş hayvancılıkta süt kalitesini etkileyen faktörler” anlatılacak
Mağusa’dan 7 örgüt, KTEZO’nun geçiş kapılarının açılması talebiyle yaptığı eylemlere destek belirtti
Mağusa’dan 7 örgüt, KTEZO’nun geçiş kapılarının açılması talebiyle yaptığı eylemlere destek belirtti
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Gülcan, uluslararası bilim kongresine oturum başkanı olarak katıldı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Gülcan, uluslararası bilim kongresine oturum başkanı olarak katıldı
Spiral makinesinin kıvılcımları yangın çıkardı!
Spiral makinesinin kıvılcımları yangın çıkardı!
Gikad, Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul etti
Gikad, Sibel Tatar’ı derneğin ilk onur üyesi olarak kabul etti
Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne “Olağanüstü hizmet ödülü”
Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne “Olağanüstü hizmet ödülü”
Zalihe Çavuşoğlu anıldı
Zalihe Çavuşoğlu anıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim