Sennaroğlu: “Çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutlarım”

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeği ve alın teriyle geçinen tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Mesajında, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların halkın her kesimine zor zamanlar yaşattığını belirten Sennaroğlu, bugünlerin en kısa sürede geride kalmasını temenni etti.



Sennaroğlu, emeğiyle geçinen, ailesini alın teriyle geçindiren ve fedakarca çalışarak ülkeyi ayakta tutan işçi ve emekçilerin refahı ve mutluluğunun her daim en önemli gündem maddesi olması gerektiğini kaydetti.Sennaroğlu, çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutladı.