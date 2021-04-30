Sennaroğlu: “Çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutlarım”

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeği ve alın teriyle geçinen tüm emekçilerin bayramını kutladı.
Mesajında, özellikle pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların halkın her kesimine zor zamanlar yaşattığını belirten Sennaroğlu, bugünlerin en kısa sürede geride kalmasını temenni etti.
Sennaroğlu, çalışkan, dürüst ve alın teriyle geçinen tüm çalışanların bayramını kutladı.
Son Güncelleme: 30.04.2021 18:12