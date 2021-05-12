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Sennaroğlu bayram nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bayramın pandeminin gölgesinde geçeceğini kaydetti ve herkesi alınan tedbirlere uygun hareket etmeye davet etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00
Sennaroğlu bayram nedeniyle mesaj yayınladı
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Sennaroğlu  Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, dünyanın her şeyden çok sevgi, barış, huzur ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğu bu günlerde, duygusal bağlarla oluşturulacak kardeşlik ikliminin tüm sorunların çözümünde önemli olduğunu kaydetti.

Tüm halkın Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutlayıp,  esenlikler dilen Sennaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkı olarak toplumsal değerlerimize olan bağlılığımızla dayanışma ruhumuzun artarak devam edeceğini ve meclisimizde hayat bulan irademizin gelecek nesillere bırakacağımız demokratik bir siyasal kültürün toplumsal barışın nişanesi olacağını düşünüyorum.  

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Bayramlar sayesinde insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz. Dolayısıyla bu değerler ışığında daha güzel yarınlara ulaşacağımızdan hiçbir kuşkum yoktur. 

Her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz bayramlar, mutluluğu ve sevinci birlikte paylaştığımız günlerdir. Aynı paylaşım ortamlarında bulunduğumuz bu güzel günler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi gölgesinde geçecektir. Dolayısıyla alınan tedbirlere uygun hareket etmeye özen gösterelim”.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 12:19
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