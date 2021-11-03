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Sennaroğlu, AP Milletvekili Poreba ve AP eski milletvekili Orden’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Polonya Milletvekili Thomasz Poreba, AP İngiltere eski milletvekili Geoffrey Van Orden ve Brüksel Merkezli New Direction Danışmanlık Şirketi mensubu Siyasi Danışman Robert Tyler’dan oluşan heyeti kabul etti. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:45
Sennaroğlu, AP Milletvekili Poreba ve AP eski milletvekili Orden’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Polonya Milletvekili Thomasz Poreba, AP İngiltere eski milletvekili Geoffrey Van Orden ve Brüksel Merkezli New Direction Danışmanlık Şirketi mensubu Siyasi Danışman Robert Tyler’dan oluşan heyeti kabul etti. 
Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Poreba, öncelikle adamızda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs’a ikinci kez geldiğini aktaran Poreba, Sennaroğlu’na kendilerini kabul etmesinden dolayı teşekkür ederek Kıbrıs Türklerinin de dünyada seslerinin duyulması gerekliliğini belirtti. 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında heyeti KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde ağırlamaktan duyduğu derin memnuniyetini belirtti. 

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Sennaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Sizler gibi Kıbrıs’ı bilen ve Kıbrıs’taki gerçekleri yakından takip eden Avrupalı kıymetli siyasetçileri aramızda görmekten onur duyuyorum. Sizlerle bugün ilk kez tanışıyor olsam da sizi tanıyan tecrübeli dostlar gerek şahsınız gerekse de Kıbrıs Türk halkı adına yaptığınız çabalarınız hakkında bana olumlu referans verdiler. Malumunuz olduğu üzere Milletvekillerimiz, görüşlerini Avrupa’daki platformlarda dile getirmekte pek çok zorluk yaşamaktadır. Benzer şekilde, Cumhuriyet Meclisi olarak uluslararası platformlarda sesimiz kısılmakta ve yer alamamaktayız. Tam da bu sebeplerden ötürü ziyaretiniz, sesimizi ve duruşumuzu Avrupa’daki muhataplarınıza aktarma açısından önemlidir. Dolayısıyla, bu ziyaretiniz vesilesiyle bizlerle olan bağlarınızı daha da güçlendirme temennimi belirtmek isterim”. 

Önder Sennaroğlu ayrıca 2004 yılında Annan Planı Referandumuna Kıbrıs Türk Halkının ezici bir çoğunlukla evet demesine karşın Kıbrıs Rum Halkının hayır dediğini anımsatarak, buna rağmen Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların devam etmesine ve dünyanın Kuzey Kıbrıs’ı tanımamaya devam etmesine dikkat çekti. 

Kabulde UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Hasan Taçoy ile CTP Milletvekili Fikri Toros’un yanı sıra Meclis Genel Sekretei Seral Fırat da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 03.11.2021 19:20
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