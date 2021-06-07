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Sennaroğlu, Ankara’da…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, ilk yurt dışı resmi ziyaretini Ankara’ ya gerçekleştiriyor.

07 Haziran 2021 Pazartesi 10:30
Sennaroğlu, Ankara’da…
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Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu ve heyeti bu sabah tarifeli uçakla Ankara’ya gitti.

Heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü karşıladı.

Temaslarına yarın başlayacak olan Sennaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret ederek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak.

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Sennaroğlu’nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Heyette Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda yer alıyor.

MECLİS PERŞEMBE TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumu, heyetin Ankara ziyareti nedeniyle perşembeye ertelenmişti.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 10:42
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