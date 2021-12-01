Sennaroğlu Ankara'da gala yemeğine katıldı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Sennaroğlu, gala yemeğinde Fuat Oktay’ın yanı sıra Konferans amacıyla Ankara’da bulunan Yemen ve Cibuti Meclis Başkanları ve diğer parlamenterler ile de bir araya geldi.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu tarafından düzenlenen “Kudüs Bizim Kırmızı Çizgimizdir” başlıklı 4. Konferansa katılmak amacıyla Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, konferansın gala yemeğine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da gala yemeğinde yer alarak, konuk heyetlere hitaben bir konuşma yaptı.

Ankara temaslarını tamamlayan Başkan Sennaroğlu’nun bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Sennaroğlu’na temasları sırasında Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ile Meclis Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada eşlik etti.