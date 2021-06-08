Sennaroğlu, Anıtkabir’de…

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, beraberindeki heyetle Aslanlı yolda yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Sennaroğlu, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Sennaroğlu, burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Sennaroğlu Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın verdiği sevinç ve gururu yaşıyorum.

Aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her şartta Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu hissettirmektedir. Bizler de Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak Anavatanımızla dayanışma içerisinde ilerlemekteyiz.



Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.”

Anıtkabir ziyaretinde Sennaroğlu’na, heyette yer alan Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Erek Çağatay, Aytaç Çaluda ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter Seral Fırat ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda ve KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü eşlik etti.

Sennaroğlu’nun temasları kapsamında bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelmesi bekleniyor.



