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Sennaroğlu: “Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya devam edeceğiz”

07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:45
Sennaroğlu: “Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya devam edeceğiz”

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Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesinde mihenk taşı haline gelen Erenköy’de şanlı bir destan yazılmıştır. 8 Ağustos 1964 tarihinde yaşanan Erenköy Direnişi’nde bir avuç mücahidin canları pahasına vatan ve bayrak uğruna verdikleri o destansı mücadele hepimizin onur ve gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkının Anavatana açılan tek kapısı olan Erenköy’ün jeopolitik, stratejik ve lojistik bir öneme sahip olmasından ötürü köprübaşı görevi görmüştür. Üniversite eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e gönüllü olarak vatan sevgisiyle çıkan öğrenciler, bölge halkıyla birlikte direnişe katılmışlardır. Erenköy’de bütün olumsuz koşullara, yokluklara ve çağdaş silahlarla donatılmış binlerce Yunan ve Rum askerlerinin dönemin gelişmiş modern silahlarıyla karadan ve denizden yaptığı organize saldırılarına karşı savunarak amansız bir mücadele vermişlerdir. Bu zorlu mücadele ve şanlı direniş, Kıbrıs Türkünün adada varlığını sürdürmek için ortaya koyduğu fedakarlıkların ve Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkünün her koşulda yanında olduğunun anlaşılması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Herkes tarafından bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda ilelebet var olmaya ve devletimizi yaşatmaya devam edeceğiz.
Şanlı Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümünde direnişin sembol ismi sayılan, havadan destek verdiği esnada uçağı düşürüldüğü halde canlı kurtularak Rumlar tarafından vahşice katledilen Plt. Yzb. Cengiz Topel’i ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi ve kahraman mücahitlerimizi saygıyla selamlıyorum"

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Son Güncelleme: 07.08.2021 17:52
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